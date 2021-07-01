Ark Survival Evolved: Summer Bash 2021 Etkinliği Başladı
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Ark Survival Evolved: Summer Bash 2021 Etkinliği Başladı

Ark Survival Evolved: Summer Bash 2021 Etkinliği Başladı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Summer Bash etkinliği başladı ve Ark Survival Evolved'a yaz geldi!

Summer Bash etkinliği başladı ve Ark Survival Evolved'a yaz geldi! Biraz güneşlenmeye ve topluluk tarafından sevilen bir ARK etkinliğiyle biraz eğlenmeye hazır olun. Etkinlik, 30 Haziran'dan 14 Temmuz'a kadar devam edecek. Kabile arkadaşlarınızla sahilde rahatlayabilecek veya yeni çıkan chibi evcil hayvanlarını avlayabileceksiniz. Bu yaz etkinliği yeni kozmetikler ve Chibi Evcil Hayvanlarla dolu olacak.

Güncelleme oyuna bir sürü yeni görünüm, ifade, öge ve chibi evcil hayvanı ekleyecek. Oyuncular, etkinliği bir kodla manuel olarak etkinleştirebilecek ve ardından tüm yeni ögeleri kullanbilecek. Yeni çıkan Chibi'nizle ve yepyeni T-Rex kıyafetinizle sahilde dolaşabileceksiniz.

  • Ark Survival Evolved: Yaz Etkinliği

Ayrıca Summer Bash etkinliği dahilinde resmi sunucularında hasat, evcilleştirme, yetiştirme ve daha pek çok konuda 3x XP dahil olmak üzere çeşitli sunucular için artırılmış XP etkinliği de başladı.

Resmi Sunucular: 3x XP, Hasat, Evcilleştirme ve Yetiştirme.

Küçük Kabile Sunucuları: 4.5x XP, 4.5x Hasat, 4.5x Evcilleştirme ve 4x Yetiştirme

ARKPocalypse: 5x XP, 5x Hasat, 5x Evcilleştirme ve 5x Yetiştirme

Fetih: 4.5x DP, 4.5x Hasat, 4.5x Evcilleştirme ve 4x Yetiştirme

Etkinlik ile ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olmak için resmi güncelleme notlarına göz atabilirsiniz.

  • Ark Survival Evolved: Summer Bash 2021

ARK: Survival Evolved, oyuncuları dinozorlar ve diğer oyuncularla karşı karşıya getiren, açık bir dünyada geçen bir sandbox hayatta kalma oyunu. Oyun, eski bir Microsoft Game Studios çalışanı Jesse Rapczak tarafından kurulan Wildcard Studios'un ilk yapımı.

Oyun mekaniği DayZ gibi ikonik MMO sandbox oyunlarından sonra modellenmiş. En büyük fark, şimdiye kadar var olan zombilerin rolünün tarih öncesi sürüngenler tarafından üstlenilmiş olması. Karakterimiz kendini bilinmeyen bir adada savunmasız olarak buluyor ve görevimiz düşmanca ortamda mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak.

Kaynak: Turkmmo

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