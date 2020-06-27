Arjen Robben futbola geri dönme kararı aldı Arjen Roben'in, yeni sezondan itibaren Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Groningen'de aktif kariyerine tekrar başlamayı planladığı duyuruldu.

Arjen Roben'in, yeni sezondan itibaren Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Groningen'de aktif kariyerine tekrar başlamayı planladığı duyuruldu.

Groningen Kulübünden yapılan açıklamada, alt yapılarından yetişen 36 yaşındaki Robben'in, yeni sezonda kendi formaları altında futbola geri dönmek istediği belirtilirken, oyuncunun hazır olmak için haftalardır takımla antrenmanlara çıktığı ifade edildi.

Robben, konuyla ilgili video paylaşımında, takımla son haftalarda sık sık görüşme yaptığını aktararak, "Groningen takımında futbolcu olarak sahalara geri dönmek için çalışıyorum. Bu olur mu, onu şu an bilmiyorum. Fakat bildiğim şey, bu işin olmaması gösterdiğim çabadan ve motivasyonumdan kaynaklanmaz. Şu anda benim hayalim, Groningen forması ile futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

Groningen takımının, Robben ile birlikte konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

Kaynak: AA