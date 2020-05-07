Arjantinliler gıda yardımı eksiğini protesto etti: 'Açlık varsa, karantina olmaz'
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Arjantinliler gıda yardımı eksiğini protesto etti: 'Açlık varsa, karantina olmaz'

07.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:12

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce gösterici, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan aşevlerindeki gıda eksikliğini protesto etmek için meydanlara döküldüView on euronews.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce gösterici, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan aşevlerindeki gıda eksikliğini protesto etmek için meydanlara döküldüView on euronews

Arjantinliler gıda yardımı eksiğini protesto etti: 'Açlık varsa, karantina olmaz'
Kaynak: Euronews.com

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