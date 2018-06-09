Arjantinli Yıldız Lionel Messi: Zidane'ın İstifasına Çok Şaşırdım

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Leonel Messi, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda Zidane'ın takımının ezeli rakibi Real Madrid'ten ani istifası hakkında yorumlarda bulundu.

"KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU"

Real Madrid cephesindeki gelişmelere oan şaşkınlığını saklayamayan Messi, "Zidane'ın ayrılmasına çok şaşırdım, kimse bunu beklemiyordu ve bende niye gittiğine anlam veremedim, ama onun kendi kişisel sebepleri vardır" dedi.

"ONU KİMSE SUÇLAYAMAZ"

Arjantinli yıldız, Zidane'ın istifasının belki de mantıklı bir hamle olduğunu söylerken "Real Madrid'e geldiğinden beri üstün bir başarı gösterdi ve herşeyi kazandı, belki de onun için yapılacak en mantıklı hamleydi. Kimse istifasından dolayı onu suçlayamaz" ifadelerinde bulundu.