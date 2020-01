Arjantinli yıldız Cangele: Euro 2020'de Türkiye başarılı olacak

23.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:12

HES Kablo Kayserispor'un efsane futbolcularından Arjantinli Franco Dario Cangele, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Haftasonu oynanacak MKE Ankaragücü maçını izleyecek olan Cangele, yaptığı açıklamada, "Euro 2020'de Türkiye başarılı olacaktır" dedi.

2007-2013 sezonunda Kayserispor'un formasını terleten ve kulüp tarihinin efsane oyuncularından olan Franco Dario Cangele, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Ayağının tozu ile kulüp tesislerine giden Cangele, futbolcu ve teknik heyetle görüşüp hasret giderdi. Eski takım arkadaşı Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı ve Yardımcı Antrenör Gökhan Ünal'la görüşen Arjantinli yıldız, DHA'ya yaptığı özel açıklamada, "Beni yeniden Kayseri'ye davet eden Başkanımız Berna Gözbaşı'ya teşekkür ederim. Takımın ligdeki durumu belli ama taraftarın desteği ile bu zorluklar aşılacaktır. Ne yardım gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım. Taraftarın benimle ilgilenmesi ve paylaşımlarda bulunması beni mutlu ediyor. Şu an zor bir durumdalar. Stadı doldurmalarını istiyorum. Destek verilirse bu süreçten kolaylıkla çıkacaklarına inanıyorum. Yeter ki takıma destek olsunlar" dedi.VERİLECEK HER GÖREVE HAZIRIM'Cangele, 'Kayserispor'da görev almak istermisiniz?' şeklindeki soruya ise, "Kayserispor benim hep gönlümde. Ne gerekiyorsa üzerime düşeni yapmaya hazırım, taraftarı ve takımı çok seviyorum. Bu takımda oynamaktan her zaman mutluluk duydum ama şu an oynamam zor olsa da gerek bulunduğum yerden gerekse de Kayseri'ye bizzat gelerek bu büyük camiaya hizmet etmek isterim" diey cevap verdi.'MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLACAKTIR'Arjantinli yıldız, Türkiye'nin Euro 2020'de mücadele edecek olmasına çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti: "Euro 2020'de Türkiye başarılı olacaktır. Buna tüm Türk halkının ve Türk Milli takımının ihtiyacı var. Türk halkı sevinmeyi çok hak eden bir topluluk. Daha önce Türk futbolunda daha teknik oyuncular vardı. Günümüzde bu sayı biraz düşmüş gibi. Dünyada da bu durum bu şekilde. Geçmişte de dünya futbolu daha teknik oynanıyordu. Türk yıldızların dünya vitrine çıkacağı bir turnuvada olması ülke adına güzel bir durum" şeklinde konuştu.

