Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel kariyerine son verdi.

Arjantin Basketbol Konfederasyonu, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Arjantin basketbolu bir efsaneye vedayı doğruladı. 22 turnuva, 173 maç ve 2857 puanla 22 yıllık milli takım kariyeri. Bizi daha iyi yapan ve bizi neşelendiren muazzam bir kariyer. Yeni yolunda iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

1999 yılından beri Arjantin Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Scola, milli takımla beraber 2004 yılında olimpiyat altın madalyası kazandı.

NBA kariyeri de olan Scola, Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets formalarını giydi.

Scola, basketbol yaşamına İtalya ekibi Varese'de üst yönetici (CEO) olarak devam edecek.