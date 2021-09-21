Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel kariyerine son verdi.

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel kariyerine son verdi.

Arjantin Basketbol Konfederasyonu, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Arjantin basketbolu bir efsaneye vedayı doğruladı. 22 turnuva, 173 maç ve 2857 puanla 22 yıllık milli takım kariyeri. Bizi daha iyi yapan ve bizi neşelendiren muazzam bir kariyer. Yeni yolunda iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

1999 yılından beri Arjantin Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Scola, milli takımla beraber 2004 yılında olimpiyat altın madalyası kazandı.

NBA kariyeri de olan Scola, Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets formalarını giydi.

Scola, basketbol yaşamına İtalya ekibi Varese'de üst yönetici (CEO) olarak devam edecek.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

 Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması

Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında parkelere veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:11:22. #1.11#