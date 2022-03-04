Arjantinli yaşayan efsane Messi'nin resimleri doğduğu şehrin duvarlarını süslüyor - Haberler

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Arjantinli yaşayan efsane Messi'nin resimleri doğduğu şehrin duvarlarını süslüyor

AA, Pato Saita - Güncel
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Sağlık sorunları nedeniyle çocukken ailesiyle beraber Avrupa'ya göçmek zorunda kalan Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi'nin doğduğu şehir Rosario'da birçok bina ve duvarda yaşayan efsanenin resimleriyle ve forma numarasıyla karşılaşılıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle çocukken ailesiyle beraber Avrupa'ya göçmek zorunda kalan Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi'nin doğduğu şehir Rosario'da birçok bina ve duvarda yaşayan efsanenin resimleriyle ve forma numarasıyla karşılaşılıyor.

Arjantinli yaşayan efsane Messi'nin resimleri doğduğu şehrin duvarlarını süslüyor

Arjantinli yaşayan efsane Messi'nin resimleri doğduğu şehrin duvarlarını süslüyor

Arjantinli yaşayan efsane Messi'nin resimleri doğduğu şehrin duvarlarını süslüyor

AA / Pato Saita - Güncel

Lionel Messi, Güncel, Haberler

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