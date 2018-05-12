Arjantinli Pablo Martin Batalla, Bursaspor'da Son Maçına Çıkıyor

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bu maçın ayrı bir anlamı da var. Yeşil-beyazlı takımın 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğunda da büyük payı bulunan Arjantinli yıldız Batalla, yarın Bursa'da son kez taraftarın karşısına çıkacak.

Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Batalla, o sezon ligde çıktığı 26 maçta 8 gol kaydetmişti. Yeşil-beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi serüveni de yaşayan Batalla, görev aldığı 8 sezonda toplam 248 resmi maça çıktı.

ARJANTİN'DE 1 YIL OYNADIKTAN SONRA FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

Taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılacağını, Arjantin'de 1 yıl daha oynayarak hayalini gerçekleştirdikten sonra futbol kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında Bursa'daki son maçına çıkacak olan deneyimli oyuncu isim sürpriz bir veda organizasyonunu yapılacağı bildirildi.

Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu forma hediye edilecek olan Batalla için taraftarların da büyük bir hazırlık içinde oldukları öğrenildi. Tribünlerde Batalla formalarının açılacağı bildirilirken, yeşil-beyazlı oyuncular da seremoniye üzerinde Batalla yazılı miniklerle katılacak.