Arjantinli mahkumlardan koronavirüs isyanı: Cezaevinde ölmeyi reddediyoruz
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, koronavirüs salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı
24.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:20
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, koronavirüs salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.
Başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide Covid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com