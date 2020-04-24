Arjantinli mahkumlardan koronavirüs isyanı: Cezaevinde ölmeyi reddediyoruz Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, koronavirüs salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, koronavirüs salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

Başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide Covid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı. Euronews.com'da Görüntüle