Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek
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Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek

02.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:37
Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek

Arjantin Süper Ligi takımlarından Boca Juniors, Manchester United'ın savunma oyuncusu Marcos Rojo'yu renklerine bağladı.

Arjantin Süper Ligi takımlarından Boca Juniors, Manchester United'ın savunma oyuncusu Marcos Rojo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 30 yaşındaki Arjantinli mili futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Rojo; Estudiantes, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon kulüplerinde oynadıktan sonra 2014 yazında Manchester United'a transfer olmuştu.

Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Rojo, 2018'de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Manchester United'da 2019'un kasım ayından beri forma şansı bulamıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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