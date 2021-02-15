Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti
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Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti

15.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:56
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.

Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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