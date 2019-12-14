Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi

14.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:54

BUENOS Arjantin'de yolsuzluk soruşturmasından iki yıldır tutuklu bulunan eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi.

Arjantin'de yolsuzluk davalarına bakan 7 Numaralı Federal Mahkeme, yolsuzluk soruşturmasında yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan ve 2018 Ekim'de de 51 kişinin öldüğü tren kazası davasında 5 yıl hapis cezası alan de Vido'nun ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Kararın, de Vido'nun soruşturmanın ilerlemesine engel olamayacağı ve ülkeden kaçamayacağı göz önüne alınarak verildiği öğrenildi.

De Vido'nun avukatı Maximiliano Rusconi, yerel basına yaptığı açıklamada, de Vido'nun Buenos Aires eyaletine bağlı Zarate'deki evine ulaştığını açıkladı.

Eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı de Vido, ev hapsinde hem hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından yargılanmaya devam edecek hem de 2018'deki 51 kişinin öldüğü tren kazası davasında aldığı 5 yıl hapis cezasını çekecek.

2017'de tutuklanmıştı

Eski Bakan de Vido, ülkenin eski Devlet Başkanı ve yeni Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında 2017 Ekimde tutuklanmıştı.

De Vido, görev yaptığı 22 Şubat 2012'de başkent Buenos Aires'te 51 kişinin ölümüne, 784 kişinin de yaralanmasına neden olan ve teknik bir arızadan kaynaklanan tren kazasına "dolaylı yoldan sebebiyet vermek" suçundan 2018 Ekimde 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kazaya ilişkin Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada aralarında banliyö treninin sürücüsü, ulaşım alanındaki yetkililer ve özel şirket çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi, kazaya doğrudan sebebiyet vermekten hapis cezası almıştı.

Kaynak: AA