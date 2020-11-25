Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti
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Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti

25.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:54
Arjantinli efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi.

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.

Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadesine yer verildi.

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Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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