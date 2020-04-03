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Carlos Tevez, Boca Juniors, Arjantin, Spor

Arjantinli Carlos Tevez'den futbolculara yardım çağrısı Açıklaması

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen golcü oyuncu Carlos Tevez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmaları için futbolculara çağrı yaptı.

03.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:12
Arjantinli Carlos Tevez'den futbolculara yardım çağrısı Açıklaması

Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen golcü oyuncu Carlos Tevez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmaları için futbolculara çağrı yaptı.

Tevez, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, futbolcuların bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Benim de yaptığım gibi salonda video çekip 'evde kalın' demek güzel ama asıl yapılması gereken ihtiyaç sahibi insanların yanında olup onlara yardım etmek. Futbolcular, aktörler yoksul mahallelere yardımda bulunmalı. Mesela bir aşevine gidip seve seve elimden ne geliyorsa yaparım. Yetkililerin doğru şeyler yaptıklarını biliyorum ama biz de onlar için orada olmalı ve bir şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Küçüklüğünde zor zamanlardan geçtiğini hatırlatan Arjantinli futbolcu, "Şu an farklı bir durumdayım ama geçmişte yaşadıklarımla bir kilo patatesinizin veya masaya yemek koyacak paranızın olmaması ne demektir bilirim. Dünya daha fazla birlik olmalı. Herkesin eşit olduğunu görmeliyiz. Bizim için evden konuşmak kolay. Çocuklarımızı doyurabiliyoruz ancak evinden çıkamayan, çıkarlarsa tutuklanacak insanlar çocuklarının karnını doyuramıyor. Bu gerçekten üzüntü verici." şeklinde görüş belirtti.

Futbolcuların yapacakları yardımlarla diğer insanlara örnek olması gerektiğini kaydeden 36 yaşındaki Tevez, "Herhangi bir futbolcu 6 ay veya bir yıl maaş almadan hayatını sürdürebilir. Ailesinin geçimini sağlamak için sabah 6'da evden çıkıp akşam 7'de dönen günlük hayat sürdüren insanların çaresizliğini yaşamıyoruz. Sağlıklı olduğumuz için şükretmeli ve kendimizi zor durumdaki insanların yerine koymalıyız. Umarım toplum olarak gelişiriz ve dünya daha iyi bir hale gelir. Bu virüs, bize birlik olmayı öğretebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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