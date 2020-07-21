Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
21.07.2020 03:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 03:37

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 113 kişinin ölmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 373'e, vaka sayısı da 3 bin 937 artarak 130 bin 774'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 46 bin 704 vaka, 892 ölüm; Buenos Aires eyaleti de 73 bin 340 vaka, 1175 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 55,6, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 65 olduğu belirtildi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise karantina sürüyor.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 130 artarak 8 bin 633'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 99 artarak 333 bin 29'a çıktı.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 303 bin 992, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1753, durumu kritik olanların sayısı ise 276 olarak açıklandı.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 420 bin 390 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 245 bin 983 vaka ve 6 bin 975 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı pazartesinden itibaren uygulamaya konmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı 3. Sayfa
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı Güncel
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak Güncel
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Hande Erçel Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Caner Erkin Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 03:40:30. #1.15#
title