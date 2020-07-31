Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
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Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
31.07.2020 03:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:40

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 153 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 441'e, vaka sayısı da 6 bin 377 artarak 185 bin 373'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 58 bin 566 vaka, 1194 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 110 bin 662 vaka, 1856 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 55,3, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 64,5 olduğu belirtildi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina sürüyor.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 99 artarak 9 bin 377'ye, virüs görülenlerin sayısı da 1948 artarak 353 bin 536'ya çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 255 bin 20 vaka ve 7 bin 515 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 326 bin 628, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1463, durumu kritik olanların sayısı ise 228 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 601 bin 118 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı geçen haftalarda uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: AA

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