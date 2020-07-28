Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
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Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları
28.07.2020 04:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 04:44

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 59'a, vaka sayısı da 4 bin 890 artarak 167 bin 416'ya yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek virüs kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 55 bin 46 vaka, 1097 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 98 bin 228 vaka, 1587 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina sürüyor.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 187'ye, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 133 artarak 347 bin 923'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 252 bin 122 vaka ve 7 bin 353 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 319 bin 954, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 250 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 546 bin 97 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı geçen haftadan itibaren uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: AA

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