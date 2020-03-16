Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara
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Arjantin, Şili, Güncel

Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara

BUENOS Arjantin ve Şili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı önlemlerini artırıyor.

16.03.2020 03:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 03:12
Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara

BUENOS Arjantin ve Şili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı önlemlerini artırıyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, uzmanlarla yaptığı toplantı sonrasında virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemleri açıkladı.

Fernandez, önlemlerle insan sirkülasyonunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Yarından itibaren 31 Mart'a kadar eğitime ara verilmesine karar verdik. Daha başka kararlar da aldık, bunlardan en önemlisi Arjantin sınırları 15 gün kapalı kalacak. Önümüzdeki 15 gün boyunca, Arjantinliler ve oturum izni olan yabancılar hariç kimse ülkeye giremeyecek." ifadelerini kullandı.

Bankalar ve sağlık merkezleri gibi yerlerde kalabalığın önüne geçilmesi için belirli çalışma saatleri konulacağını belirten Fernandez, 65 üstü çalışanların evde kalmasını sağlayacak düzenlemenin yapıldığını da sözlerine ekledi.

Arjantin'de 2 kişinin ölümüne neden Kovid-19 virüsü 56 kişide görüldü.

Şili'de eğitime 15 gün ara

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Kovid-19'un yayılmasına karşı ülkede iki hafta boyunca ülkede eğitime ara verildiğini ve sınırlarda insanların ülkeye girişini reddetmesine izin veren sağlık ekiplerinin oluşturulacağını açıkladı.

Gelecek çarşambadan itibaren toplu etkinliklere 200 kişi sınırlaması getirileceğini belirten Pinera, kruvaziyer gemilerinin ülkeye girişinin yasaklandığını sözlerine ekledi.

Pinera, dün Kovid-19'un yayılmasına karşı bir dizi önlem açıklamış ve bazı kültürel faaliyetlerin iptal edildiğini duyurmuş ancak eğitime ara verilmesi kararı almaması nedeniyle eleştirilmişti.

Şili'de Kovid-19 virüsünün bulaştığı kişi sayısı 75 olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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