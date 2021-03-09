Arjantin ve Şili'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenlendi
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Arjantin ve Şili'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenlendi

09.03.2021 02:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:34
Arjantin ve Şili'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenlendi

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin ve Şili'de, binlerce kişi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne katıldı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin ve Şili'de, binlerce kişi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne katıldı.

Arjantin'de çeşitli grupların çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Mayıs caddesinde toplanan kalabalık, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

Katılımcılar, kadına şiddeti protesto etti ve hayatını kaybeden kadınlar için adalet istedi. Bazı göstericiler ise ellerinde "Kadın çalışanlar köle değildir, kadın cinayetlerine artık yeter" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Arjantin saatiyle öğleden sonra başlayan gösterilerin, geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Buenos Aires'in yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gösteriler gerçekleştirildi.

Şili

Şili'nin başkenti Santiago'da da binlerce kişi, Dünya Kadınlar Günü'nde sokaklara döküldü.

Öğlen saatlerinde toplanmaya başlayan göstericilerden bazıları İtalya Meydanı'nı doldururken, diğerleri de Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'ya kadar yürüdü.

Gösterilerin, gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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