ARJANTİN TANGO, DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME, SERBEST STİL 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI TAMAMLANMIŞTIR

Ankara ilinde açılan Arjantin Tango, Dans Sporu(LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük ve Serbest Stil 1. kademe yardımcı antrenörlük kurslarımız tamamlanmıştır.

Ankara ilinde açılan Arjantin Tango, Dans Sporu(LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük ve Serbest Stil 1. kademe yardımcı antrenörlük kurslarımız tamamlanmıştır. Eğitmen ve kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU

ARJANTİN TANGO 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU

SERBEST STİL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Kaynak: Habermetre