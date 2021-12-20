ARJANTİN TANGO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖRLÜK KURSU: 1-8 ŞUBAT 2022 ANKARA

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - 01 - 08 ŞUBAT 2022 Tarihleri Arasında ANKARA İLİNDE ARJANTİN TANGO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSU (8 GÜN)

ÖN KAYIT: 24 - 30 ARALIK 2021

KURS TARİHİ: 01 - 08 ŞUBAT 2022

Eğitmen: FİGEN GÜL MORAN

Kursun Yapılacağı Adres:

Akademi Tango Spor Salonu Paris cad. 14/A Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA

UYGULAMA EĞİTİMİ

3. Kademe Kıdemli Antrenörlük uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere uygulanan eğitimdir.

NOT: Antrenörlük kursunun ön kaydı yukarıda belirtilen tarihlerde e-devlet/spor bilgi sistemi(uygulamaya git)/spor elemanı/kurs başvuruları üzerinden yapılacaktır.

E-devlet üzerinden ön kaydını yaptıran adaylara sistem üzerinden referans numarası mail ya da mesaj olarak gelecektir. Ödemelerin referans numarasıyla Halkbankası veznelerinden ( 2. 500 tl) 30 OCAK 2021 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. (30 OCAK 2021 son gün) Ödeme yapmayan adayların kurs kayıtları geçerli sayılmayacaktır.

Ders Programı İçin Tıklayınız...

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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