ARJANTİN TANGO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖRLÜK KURSU: 1-8 ŞUBAT 2022 ANKARA
01 - 08 ŞUBAT 2022 Tarihleri Arasında ANKARA İLİNDE ARJANTİN TANGO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSU (8 GÜN)ÖN KAYIT: 24 - 30 ARALIK 2021KURS TARİHİ: 01 - 08 ŞUBAT 2022Eğitmen: FİGEN GÜL MORANKursun Yapılacağı Adres: Akademi Tango Spor Salonu Paris cad.
ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - 01 - 08 ŞUBAT 2022 Tarihleri Arasında ANKARA İLİNDE ARJANTİN TANGO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSU (8 GÜN)
ÖN KAYIT: 24 - 30 ARALIK 2021
KURS TARİHİ: 01 - 08 ŞUBAT 2022
Eğitmen: FİGEN GÜL MORAN
Kursun Yapılacağı Adres:
Akademi Tango Spor Salonu Paris cad. 14/A Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
UYGULAMA EĞİTİMİ
3. Kademe Kıdemli Antrenörlük uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere uygulanan eğitimdir.
NOT: Antrenörlük kursunun ön kaydı yukarıda belirtilen tarihlerde e-devlet/spor bilgi sistemi(uygulamaya git)/spor elemanı/kurs başvuruları üzerinden yapılacaktır.
E-devlet üzerinden ön kaydını yaptıran adaylara sistem üzerinden referans numarası mail ya da mesaj olarak gelecektir. Ödemelerin referans numarasıyla Halkbankası veznelerinden ( 2. 500 tl) 30 OCAK 2021 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. (30 OCAK 2021 son gün) Ödeme yapmayan adayların kurs kayıtları geçerli sayılmayacaktır.
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
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