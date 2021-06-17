Arjantin, Sığır Eti İhracatını Yeniden Serbest Bırakması Kapsamında Görüşmeler Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arjantin, Sığır Eti İhracatını Yeniden Serbest Bırakması Kapsamında Görüşmeler Devam Ediyor

Arjantin, Sığır Eti İhracatını Yeniden Serbest Bırakması Kapsamında Görüşmeler Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Arjantinli politika yapıcılar ve et endüstrisi yetkilileri arasındaki görüşmeler, et ihracatının yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varma yolunda ilerliyor.

Arjantinli politika yapıcılar ve et endüstrisi yetkilileri arasındaki görüşmeler, et ihracatının yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varma yolunda ilerliyor.

Çin'in Brezilya'dan sonra en büyük ikinci sığır eti tedarikçisi olan Arjantin, kontrolden çıkmış yurt içi enflasyonla boğuştuğu için Mayıs ayı ortasında et ihracatını bir aylığına durdurmuştu. Hükümetin aşırı fiyat artışlarını kontrol etme baskısı altında olmasıyla birlikte, genel enflasyonun bu yıl %50 civarında olması bekleniyor.

Başkan Alberto Fernandez'in ofisinden bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, "Bir anlaşmaya varılması çok olası. Yerel arzı da garanti edecek kadar üretimi genişletirken, et ihracat pazarının yeniden açılmasına izin verecek bir anlaşma arıyoruz. Her ikisini de kapsamak istiyoruz. " dedi.

Resmi verilere göre, Nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde Arjantin'de yerel et fiyatları %60 ile %70 arasında arttı. Tarım Bakanlığı'na göre 2021'in ilk dört ayında Arjantin'de üretilen 965. 286 ton sığır etinin %28, 8'i ihraç edildi ve bunun %76, 6'sı Çin'e gitti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Hande Ataizi Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arjantin, Sığır Eti İhracatını Yeniden Serbest Bırakması Kapsamında Görüşmeler Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 19:44:55. #1.13#

title