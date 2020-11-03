Arjantin, Rusya'nın Kovid-19 aşısından 10 milyon doz satın alacak
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Arjantin, Rusya'nın Kovid-19 aşısından 10 milyon doz satın alacak

03.11.2020 02:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 03:00
Arjantin, Rusya'nın Kovid-19 aşısından 10 milyon doz satın alacak

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşı adayından 10 milyon doz satın alacağını açıkladı.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşı adayından 10 milyon doz satın alacağını açıkladı.

Fernandez, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın geliştirdiği aşı adayından umutlu olduğunu belirterek, Aralık ayında Arjantin'de Kovid-19 aşısının yapılmaya başlanabileceğini söyledi.

Rusya'dan gelecek aşının önemli olduğunu aktaran Fernandez, "10 milyon doz aşıyı bize verebilecek durumdalar, aralık ayında elimizde olabilir ve bana dediklerine göre ocak ayının başında 15 milyon doz daha alabiliriz." dedi.

Fernandez, Rus yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, "Fiyat konusunda müzakere ediyoruz ama anlaşmaya uzak değiliz. Dünyada çıkan ilk aşıyı almak bizim için önem arz ediyor." diye konuştu.

Bu sayede Arjantin halkının risk altında olan kısmının aşı olabileceğine dikkati çeken Fernandez, ilk etapta halkın yarısına aşı yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V aşı adayının erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

Ancak DSÖ yetkilileri, Rusya'nın iddiası karşısında temkinli bir tutum izlenmesini tavsiye etmiş ve bir aşı adayının yaygın kullanılmak üzere tescillenebilmesi için klinik denemelerinin eksiksiz tamamlamış olması gerektiğini vurgulayarak, prosedürlerin aceleye getirilmesinin halk sağlığı bakımından sakıncaları olacağına dikkati çekmişti.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 7. ülke olan Arjantin'de 31 bin 140 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 173 bin 533 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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