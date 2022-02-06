Arjantin "Kuşak ve Yol" girişimine dahil oldu

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından, Arjantin'in, 23 milyar dolardan fazla yatırım ve iş birliği anlaşmaları yapmasını kapsayan Kuşak ve Yol girişimine dahil olduğu açıklandı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'e resmi ziyarette bulunan Fernandez, Şi ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ve eyalet valilerinin de bulunduğu görüşmede iki devlet başkanı da Arjantin ve Çin arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel iş birliği ilişkilerini derinleştirme çalışmalarına devam etmek için anlaştı.

Fernandez, ülkesinin, 23,7 milyar dolarlık çeşitli yatırım ve iş birliği anlaşmaları yapmasına fırsat verecek, halihazırda 140'tan fazla ülkenin dahil olduğu, ticaret ve yatırım ortaklıklarına teşvik eden Kuşak ve Yol girişimine katılmasını kabul etti.

İki bölümden oluşan finansmanın birincisi Ekonomik İşbirliği ve Koordinasyon için Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında 14 milyar dolarlık 10 altyapı projesini içeriyor, ikincisi de 9,7 milyar dolarlık, Arjantin'in Kuşak ve Yol girişimine katıldıktan sonra çalışmalara başlamak için iki ülke arasında oluşturulan Ad Hoc Grup'a yapacağı sunumla onaylanacak.

Arjantin ile Çin arasındaki ikili ekonomik ilişkinin derinleştirilmesi kapsamında, Arjantin'in ihraç arzının genişletilmesi amacıyla Çin'in Arjantin'e doğrudan yabancı yatırımını teşvik etmek için somut fırsatlar ele alınacak.

Ayrıca Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero ile Çin Kalkınma ve Reform Komitesi Başkanı He Lifeng, aralarında nükleer enerji, uzay ve teknoloji, eğitim, medya ve dijital ekonomi gibi alanların bulunduğu 13 farklı kurumun iş birliği yapmasına olanak sağlayan İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzaladı.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'in, Arjantin'in ekonomik ve finansal istikrarı koruma çabalarına güçlü desteğini şükranla karşılıyorum. Çin'in ticaret ve yatırımda ulusal para birimlerinin daha fazla kullanılması ile yatırımı teşvik etme, Arjantin'in IMF'nin ek ücret politikasını gözden geçirme talebini desteklemesi önemli gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.