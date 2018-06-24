Hırvatistan Maçında Takımını Yakan Caballero'ya Ölüm Tehdidi Yağıyor
Hırvatistan maçında yediği ilk golde büyük hatası olan ve Arjantin'in gruptan çıkma ümitlerini zora sokan kaleci Willy Caballero ile ailesine ölüm tehditleri yağıyor.
Brezilya'da oynanan 2014 Dünya Kupası'nda final oynamayı başaran Arjantin, 2018 Dünya Kupasında İzlanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Hırvatistan'a 3-0 yenilmişti. Hırvatlar'la oynanan mücadelede yediği ilk golde kendisine gelen geri pası uzaklaştırmaya çalışırken adeta topu rakibe verip, golün yenilmesine neden olan kaleci Willy Caballero, büyük eleştiri almıştı.
Birinci kaleci Sergio Romero'nun dizindeki sakatlık sebebiyle kupa öncesi kadrodan çıkarılması sonrasında 36 yaşında kaleye geçen Caballero'ya olan öfkenin, hala bitmediği öğrenildi.
AİLESİYLE BİRLİKTE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Arjantin basınında çıkan haberlere göre şu an kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yedek kaleci olarak sürdüren hem Caballero'nun hem de ailesinin ölüm tehditleri aldığı bildirildi.
Sosyal medya üzerinden de tecrübeli file bekçisinin eşine ve iki kızına çok ağır yorumlarda bulunulduğu öğrenildi. Arjantin polisinin ise konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı.
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Guney Amerika da bu haberler çok olağan ayni şey Kolonbiyali icin de gecerli . Brazilya da bankamatik icin para götüren araci tam 20 polis araci kotuyor biz de ve Avrupa da araclar tek gidiyor. Meksuka da uyusturucu baronlari çatistiginda tam 30 bin insan ölüyor inanmiyorsaniz internetten de bakabilirsiniz.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırALİ: 30bin insan ölüyor demekki bu mantığa göre nüfus kalmaması gerekir1 Yayından Kaldır