Arjantin'in yeni yıldızı Caner Cindoruk

Rol aldığı dizilerin Güney Amerika'da yayınlanmasının ardından burada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, Arjantin'in en çok izlenen programlarından olan "Corta Por Lozano"nun canlı yayınına bağlanarak hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

Rol aldığı dizilerin Güney Amerika'da yayınlanmasının ardından burada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, Arjantin'in en çok izlenen programlarından olan "Corta Por Lozano"nun canlı yayınına bağlanarak hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Cindoruk, "Arjantin'de diziniz yayınlandığında hayat duruyor. Dizilerinizin bu kadar ses getirmesini bekliyor muydunuz" sorusuna "Aslında bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim, ama inanılmaz mesajlar alıyoruz" diye yanıt verdi.

PANDEMİ SONRASI GELMEK İSTİYORUM

Arjantin'e gitmek istediğinden bahseden ünlü aktör, "Arjantin'e daha önce gelmedim ancak çok gelmek istiyorum. Arjantin bana otantik gelen ülkelerin başında geliyor. Pandemiden sonra kesinlikle gelmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet