Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

05.11.2019 14:32

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ağırladı.

Şenol Kazancı, Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazancı ile Alejandro Mastropietro'nun görüşmesinde, iki ülkenin haber ajansları aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Alejandro Mastropietro, ziyaret kapsamında AA'nın halihazırda ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi almak istediğini kaydetti.

AA'nın İspanyolca haberlerini yakından takip ettiğini söyleyen Alejandro Mastropietro, AA'nın bölgeye dair haberlerinin gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Görüşmenin sonunda, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Kazancı, Ankara'daki yeni görevi dolayısıyla Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu tebrik etti.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro da AA'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA