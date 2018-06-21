Arjantin İkinci Maçında Hırvatistan ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

2018 Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında açılış maçında İzlanda'yla 1-1 berabere kalan Arjantin, ilk maçında Nijerya'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan'la karşılaşıyor.

Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

İlk 45 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

28' Şu ana kadar Arjantin'in %57'lik bir topa hakim olma oranı var, ama bunu pozisyona dönüştüremediler.

12' ARJANTİN'DEN BİR POZİSYON DAHA! Messi'nin ara pasında sağ kanatta hareketlenen Salvio, yerden ceza sahasına kesti, Meza'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

4' HIRVATİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ivan Perisic, sol kanattan bomboş bir şekilde Arjantin ceza sahasına indi. Uzak direye yaptığı vuruşunu ise Caballero son anda kornere çeldi.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

ARJANTİN: Caballero, Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Perez, Meza, Messi, Acuna, Agüero

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic