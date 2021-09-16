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Arjantin İçişleri Bakanı istifasını sundu

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Arjantin İçişleri Bakanı istifasını sundu

Arjantin'de İçişleri Bakanı Wado de Pedro, iktidar partisinin 12 Eylül'deki ön seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifasını sundu.

Arjantin'de İçişleri Bakanı Wado de Pedro, iktidar partisinin 12 Eylül'deki ön seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifasını sundu.

Arjantin İçişleri Bakanı Wado de Pedro, partisinin 12 Eylül'deki ön seçimlerde aldığı yenilginin ardından Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e istifa mektubunu sundu. Devlet Başkanına gönderilen ve basına da servis edilen istifa mektubunda, "10 Aralık 2019'dan bu yana onur duyarak yaptığım İçişleri Bakanlığı görevinden istifamı size sunuyorum" ifadeleri yer aldı. "Ülkeme hizmet etmenin en iyi yolunun istifamı vermek olduğunu düşündüm" diyen Pedro, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e ön seçimlerde çıkan sonuçları değerlendirme tavsiyesinde bulundu. de Pedro, Fernandez'e ithafen, "Arjantin halkının ifade ettiği kararı yorumlama gereğini gündeme getirin" çağrısı yaptı.

De Pedro'nun istifasının hemen ardından Buenos Aires Eyalet Valisi Axel Kicillof da Fernandez'e istifasını sundu. Arjantin'de istifalar gün boyu sürdü. Fernandez hükümetinden iki bakan daha istifa etti. Bunlar Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Bakan Roberto Salvarezza ile Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Martin Soria oldu.

İstifalar 12 Eylül'de yapılan ön seçimlerde iktidar partisinin 24 merkezin 18'ini kaybetmesinden sonra geldi. Bakanların istifaları henüz Fernandez tarafından kabul edilmedi. - BUENOS AIRES

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