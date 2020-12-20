Arjantin'i dev kum fırtınası vurdu
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Arjantin'i dev kum fırtınası vurdu

20.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:11

Arjantin'de meydana gelen dev kum fırtınası gökyüzünü tozla kapladı.

Arjantin'de meydana gelen dev kum fırtınası gökyüzünü tozla kapladı.

Arjantin'in La Pampa eyaletine bağlı Uriburu kasabasını kum fırtınası vurdu. Eyalet başkenti Santa Rosa'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan kasabada meydana gelen kum fırtınası yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaşarak, geniş bir alanda etkili oldu. Fırtına nedeniyle gökyüzü tozla kaplanırken evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, onlarca araç hasar gördü. Kum fırtınası elektrik direkleri ve kabloların sökülmesine yol açarak elektrik kesintisine neden oldu.

Kum fırtınası ayrıca Santa Rosa, Toay ve Doblas kentlerinde de etkili oldu. Santa Rosa Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre kum fırtınasına yol açan şiddetli rüzgarların hızı saatte 109 kilometreye kadar ulaştı.

La Pampa eyalet Valisi Sergio Ziliotto, sivil savunma komitesinin acil olarak toplanmasını istedi. Ziliotto eyaletin iç kesimlerinde fırtınadan etkilenen ailelere yardım için harekete geçilmesi talimatını verdi. Fırtına kaynaklı can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. - BUENOS AIRES

Arjantin'i dev kum fırtınası vurdu
Arjantin'i dev kum fırtınası vurdu
Arjantin'i dev kum fırtınası vurdu
Arjantin'i dev kum fırtınası vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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