Arjantin Hükümeti: Kürtaj Referandumuna Açığız

Arjantin'de merkez sağ hükümet, ilk kez kürtajı yasallaştırmak için bir referandumun değerlendirilebileceğini açıkladı.

Bu arada, kadınların 14 haftaya kadar olan hamilelikleri sona erdirmesine izin verilmesini öngören bir yasa tasarısı Kongre gündemine getirildi.

Cumhurbaşkanı Mauricio Macri şahsen kürtaj yasalarının gevşetilmesine karşı olduğunu söylemekle birlikte, Kongre'deki müttefiklerini serbest oylamada bırakacağını belirtti.

Kürtaj, büyük çoğunluğu katolik olan Arjantin'de tartışmalı bir konu.

Kürtaj sadece tecavüz, annenin yaşamının risk altında olduğu durmlar ve fetüste ciddi bir bozukluk varsa izin veriliyor. Kürtaj yaptırmak isteyen kadınların izin almak için bir yargıca başvurması gerekiyor ve bunun süreci gereksiz yere uzattığı eleştirisi yapılıyor.

Yasa tasarısının 70'ten fazla Kongre üyesi tarafından sunulması sırasında yapılan törene onlarca kürtaj yanlısı eylemci de katıldı.

Muhalif Kongre üyesi Aracelia Ferreyra Arjantin'deki kürtaj yasasını reformdan geçirmenin "bir eşitlik ve eşitsizlik meselesi" olduğunu söyledi.

Bazı Latin Amerika ülkelerinde kürtaj yapılması her durumda yasak. İrlan'da da referandum Mayıs'ta

Geçen yılın Ağustos ayında Şili Anayasa Mahkamesi, toptan kürtaj yasağını gevşeten bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Brezilya'da kürtaj, tıbbi acil durumlar ve tecavüz durumunda yasal. Aynı zamanda 2012'ten bu yana fetüsün beyninin büyümediği anensefali vakalarında da yasal kürtaj yaptırılabiliyor.

Arjantin'e komşu Uruguay'da ise kürtaj yasal.

Honduras, Nikaragua, El Salvador, Malta, Vatikan ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise kürtaj her durumda yasadışı. İrlanda'da ise toptan kürtaj yasağı Mayıs ayında yapılacak referandumda oylanacak.