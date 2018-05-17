Dünya Kupası Öncesi Skandal! Arjantin'de Çıkan "Ruslarla Nasıl Yatarsınız" Kitapçığı Tepki Topladı

Rusya'da yapılacak ve 14 Haziran'da başlayıp 15 Temmuz'da bitecek turnuvayla ilgili kitapçığı haberleştiren Arjantinli gazeteci Roberto Martinez "Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), bir Rus kadını nasıl tavlayacağımızı öğretiyor" diye duyurdu. Olayın duyulmasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu'na twitter'da tepki yağdı.

"KİTAPLARI TOPLAYIN"

Federasyon yetkililerini "eski kafalı" ve "maço" olarak tanımlayan kullanıcılar Federasyonun kitapçığında yer alan tavsiyeleri de sosyal medyadan paylaştı.

Arjantin halkı kitapçığın derhal toplatılmasını istedi. AFA'nın kitabında yer alan Rus kadınlarla ilgili bilgilerden bazıları şöyle:

"Rus kızlar sıkıcı erkeklerden nefret eder. Konuşacak bir şey bulamıyorsanız, ülkenizde, ülkenizdeki geleneklerden, günlük yaşamdan bahsedin."

"Rus kadınları etkilemek için sahip olduklarından ve parandan bahsetmelisin"

"Rus kızlar da diğer kızlar gibi temizliğe, giyime ve kokuya dikkat eder. Onlar için ilk izlenim çok önemlidir."

"Onlara yatılacak kadın gibi davranılmasından hoşlanmazlar. Onlara özel ve önemli olduklarının hissettirilmesini isterler."

"Onların değerlerine ve isteklerine saygı gösterin. Cinsel ilişki hakkında aptalca sorular sormayın. Ruslar için cinsel ilişki özeldir ve kamusal alanda tartışılmaz"

"Rus kadınlar, negatif olan sadece olumsuz yönleri gören kişilerden uzak dururlar."

"Klasik sorular sormayın, orijinal olun. Sizi daha iyi tanımak isteyeceklerdir, sorularını yanıtsız bırakmayın."

"Yeni bir yüz olduğunuz için Rus hemcinslerinize karşı avantajınız olacaktır. Kendinize güvenin"

(Sözcü)