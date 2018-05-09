Arjantin Ekibi Boca Juniors, Galatasaraylı Muslera'yı Gözüne Kestirdi

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan kaleci Muslera için şok eden bir iddia ortaya atıldı. Arjantin devi Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.

Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir.

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