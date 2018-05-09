Arjantin Ekibi Boca Juniors, Galatasaraylı Muslera'yı Gözüne Kestirdi

Arjantin ekibi Boca Juniors, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın transferi için harekete geçti.

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan kaleci Muslera için şok eden bir iddia ortaya atıldı. Arjantin devi Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.

Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir.

(Fotomaç)

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YORUMLAR (15)

  • GS:
    takım şampiyonluğa giderken bu tip haberler sadece provakasyondur. boca juniors önce gitsin don alsın futbolcularına. muslera 150 milyon len.
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  • AZİZ YILDIRIM VE SUNİ AYKUŞ:
    febe medyasının yalan haberi. Fener yönetimi ve Aziz yıldıvım tff, mhk ve pfdk ye kumpas uygulayıp kararları kendi lehine aldırıyor. tersi olsa bu kurullardakileri koltuklarını tehdit ederek kumpas uyguluyor. ülkemizdeki futbol sistemi bu. gerisini siz düşünün siyasiler ne durumda.
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