Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero: Ukrayna'nın işgalini kınıyoruz

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumunda konuştu.

Yaşama hakkının mutlak insan hakkı olduğuna atıfta bulunan Cafiero, Rusya'ya güç kullanımına derhal son vermesi ve çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümü için iletişimi desteklemesi çağrısında bulundu.

Cafiero, " Ukrayna'nın işgalini ve (Ukrayna) topraklarında askeri operasyonu kınıyoruz. Anlaşmazlıkları çözmenin bir yolu olarak, güç kullanıma başvurma ve bir ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etme meşrulaştırılamaz. Önleyici savaşlar, yasa dışı oldukları için kınanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA DAHA FAZLA ACIYA KATLANAMAZ"

Uluslararası toplumun hiçbir ülkenin güvenliğiyle ilgili endişelerini kınama hakkı olmadığını belirten Cafiero, her endişenin meşru olduğunu ve her durumda müzakere masasında veya ilgili bir forumda ( BM İnsan Hakları Konseyi) tartışılabilir bir mesele olacağını söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının, sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesiyle son erdirilmesi çağrısında bulunan Cafiero, "Dünya daha fazla acıya katlanamaz, daha fazla ölüme dayanamaz." ifadesini kullandı.

Cafiero, barışın acil olduğunu ve diyaloğun şimdi başlaması gerektiğini belirtti.