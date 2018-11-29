Arjantin Devlet Başkanı Macri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İkili gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve eşi Juliana Awada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u Casa Rosada'da konuk etti. Resmi fotoğraf çekiminin ardından iki lider ve iki ülkenin heyetleri, Eva Pern Odasında bir araya geldi. İki devlet başkanı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macri yaptığı konuşmada, Mercosur (Güney Amerika Ticaret Birliği) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gecikmiş ticaret anlaşmasına değindi. Arjantin Devlet Başkanı, "Kültürel, politik ve tarihsel yakınlıktan dolayı, ileriye gitmek zorundayız. Uzun yıllar boyunca ertelendi belki de 20'den fazla yıl. Bugün biz çok daha yakınız. Bunun gerçekleşmesi için son bir adım atmayı umuyoruz" dedi.

"Ekonomilerimizin bütünleşmesine inanıyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, "Paris Anlaşmasına uymayan yetkiler ışığında, geniş çaplı bir ticaret anlaşması imzalamaya elverişli değiliz" sözleriyle Brezilya'nın uygulamaları yüzünden yaşanan sıkıntıya dikkat çekti. Ardından Macron, "Evet, ekonomilerimizin (Arjantin ve Fransa arasında) daha fazla bütünleşmesine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha modern yapılar yapmamız gerekiyor"

Öte yandan Macri bir çalışma reformu gerçekleştirme olasılığına işaret ederek, "Açıkçası üç yıl boyunca Avrupa'yı gezdik. Sendika liderleriyle görüştük. İspanya, İtalya ve Hollanda'da emek reformlarını gördük. Bu mevzuata uyum gösteren iş kanunlarını bilmemiz, katılığın istihdam kaybına yol açtığını gördük. Daha modern yapılar yapmamız gerekiyor" dedi. - BUENOS AIRES