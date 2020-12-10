Arjantin Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısı için Rusya ile anlaşma imzaladığını duyurdu
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Arjantin Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısı için Rusya ile anlaşma imzaladığını duyurdu

10.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:36
Arjantin Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısı için Rusya ile anlaşma imzaladığını duyurdu

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sputnik V" isimli aşıyı geliştiren Rusya ile anlaşma imzaladığını ve yıl sonundan önce 300 bin kişiye uygulanacağını açıkladı.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sputnik V" isimli aşıyı geliştiren Rusya ile anlaşma imzaladığını ve yıl sonundan önce 300 bin kişiye uygulanacağını açıkladı.

Fernandez, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı için dün Rusya Milli Servet Fonu ile anlaşmanın imzalandığını ve AstraZeneca ile Covax'ın ardından Arjantin'in Kovid-19 aşısı için 3. anlaşmayı yaptığını bildirdi.

"Sputnik V" aşısına güvendiğine dikkati çeken Fernandez, ülkesinde aşıyı ilk kendisinin olacağını kaydetti.

Aşının salgın problemini tamamen ortadan kaldırmadığını söyleyen Fernandez, halka "temkinli olma" çağrısı yaptı.

Fernandez, "Ocak ve şubatta 10 milyon Arjantinliye uygulamak üzere yeterli miktarda aşıya sahip olacağız." dedi.

Devlet Başkanı Fernandez, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını kasımın başında açıklamıştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 5 Aralık'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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