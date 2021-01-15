Arjantin Devlet Başkanı Fernandez kürtaj yasasını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez kürtaj yasasını onayladı

15.01.2021 01:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:56
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez kürtaj yasasını onayladı

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 30 Aralık'ta Senatoda onaylanan hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre durdurulmasını suç olmaktan çıkaran yasayı imzaladı.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 30 Aralık'ta Senatoda onaylanan hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre durdurulmasını suç olmaktan çıkaran yasayı imzaladı.

Fernandez, devlet başkanlığı binası Casa Rosada'da düzenlenen törende, imzaladığı yasa ile toplumun daha eşitlikçi olduğunu ve seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirdiği için mutluluğunu dile getirdi.

Kürtaj yasasını toplumun kadınlar için daha eşitlikçi olmasında yeni bir adım olarak değerlendiren Fernandez, "Ataerkilliğe son veriyor olmaktan çok mutluyum." dedi.

Yasa, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor. Hamileliğin tecavüz sonucu olması veya annenin hayati risk taşıması durumunda 14. haftadan sonra da kürtaj uygulanması yasada yer alıyor.

Yasada, doktorların vicdani red hakkı bulunuyor. Bir kişinin, kürtaj uygulanması için başvurduğu sağlık merkezinde, bütün doktorların uygulamayı reddetmesi durumunda, bu kişiye kürtajı uygulayacak bir hastanenin bulunması yasa kapsamında bulunuyor.

Kürtaj yapılması için başvuru yaşının en az 16 olarak belirlendiği yasada, 13-16 yaş aralığındaki kişilerin bir kişinin eşliğinde bulunması, 13 yaşından küçüklerin de anne babası veya resmi sorumlusu konumunda bir yetişkin tarafından yetkilendirmesi durumunda kürtaj yaptırmasına izin veriliyor.

Arjantin'de 30 Aralık'ta Senatoda düzenlenen oylamada kürtaj yasası onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arjantin Devlet Başkanı Fernandez kürtaj yasasını onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 01:57:00. #1.14#
title