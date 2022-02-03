Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor - Haberler
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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD'ye bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD'ye bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi.

Fernandez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda gerçekleştireceği görüşmenin basına açık bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

Putin'e, Kovid-19 salgını döneminde Arjantin'e verdiği destek için teşekkür eden Fernandez, "Arjantin'de desteğinize ve özellikle aşılar göndermenize değer veriliyor. Salgınla mücadelemizde bu çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Rusya ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirten Fernandez, "Arjantin'in IMF ve ABD'ye olan bağımlılıktan kurtulmasını, yeni fırsatlar yaratmamızı ısrar ve inatla savunuyorum. Bu noktada Rusya ile iş birliği bizim için son derece önemli." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rus aşısı Sputnik V'nin Arjantin'de tescil edilmesi nedeniyle Fernandez'e teşekkür etti.

Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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