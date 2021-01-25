Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Merkel ile görüştü

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürüttüğü müzakerelerde ülkesine destek vermeye desteğine devam etmesini istedi.

Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki liderin video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, ekonomi, yeni tip koronavirüs salgını ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı.

Fernandez, ülkesinin IMF ve gelişmiş ülkelerin alacaklarını koordine eden Paris Kulübü ile yaptığı borç görüşmelerde Almanya'nın verdiği desteğe teşekkür ederek,"Nihayetinde başardığımız anlaşmada bize eşlik etmeye devam etmenize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Merkel de ekonomi danışmanlarının Arjantin'in ihtiyaç duyduğu anlaşmaya varılmasını umduğu görüşmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Sizi her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik