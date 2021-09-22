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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, BM Genel Kurulunda konuştu

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, BM Genel Kurulunda konuştu

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların "küresel kamu malı" olması çağrısında bulundu.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların "küresel kamu malı" olması çağrısında bulundu.

Fernandez, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video mesaj yöntemiyle konuştu.

Salgının, açgözlülük ve israf riskini artırdığını aktaran Fernandez, "Kovid-19 aşılarının küresel kamu malı olması gerektiği kanaatini bu meclis huzurunda vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Arjantin, IMF ile zehirli ve sorumsuz bir borca maruz kaldı"

Fernandez, ülkesinin önceki hükümet döneminde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmaya dikkati çekerek, "Arjantin, IMF ile zehirli ve sorumsuz bir borca maruz kaldı. Dünyanın bu borç cinayetini anlaması için şunu söylemek istiyorum; IMF'nin Arjantin için onayladığı 57 milyar dolarlık miktar, IMF'nin salgın boyunca 85 ülkeye ödediği miktara denk geliyor." dedi.

IMF'nin Arjantin'e verdiği 44 milyar dolarlık borcu sert bir dille eleştiren Fernandez, bu paranın önceki hükümet dönemindeki yanlış ekonomik politikalar nedeniyle ülkeden çıktığını vurguladı.

Fernandez, G20 Borç Servisinin Askıya Alınması Girişimi'nin uzatılmasını "önemli" olmasının yanı sıra "geçici ve yetersiz" olarak niteledi ve "borçların hafifletilmesi ve sürdürülemez borçların yeniden yapılandırılması" gibi konuları tam olarak ele almadığını savundu.

G20 ülkelerinin borçlarının ele alınmasına yönelik yeni ortak çerçevenin alt orta gelirli ülkelere genişletilmesi talebinde bulunan Fernandez, birkaç özel kuruluşun elinde bulunan ülkelerin kredi risk notunun Uluslararası Finansal Mimari reform gündeminin bir parçası olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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