Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı
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Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

BUENOS Arjantin hükümeti, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

26.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:36
Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı

BUENOS hükümeti, 'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 'ye taziye mesajı iletti.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin hükümeti, Türk hükümetine ve halkına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyor ve dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Bu trajedide yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini temenni ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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