Arjantin'den Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

BUENOS Arjantin, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

BUENOS Arjantin, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik