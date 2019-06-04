Arjantin'deki Müslüman toplumunun temsilcileri son iftarda bir araya geldi

BUENOS Arjantin'de faaliyet gösteren Arjantin İslam Merkezi (CIRA) ve Arjantin Arap İslam Birliği yöneticileri, ramazan ayının son iftarında Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, resmi büyükelçilik konutunda verdiği iftara CIRA Başkanı Anibal Bachir Bakir ve Arjantin Arap İslam Birliği Başkanı Adalberto Assad'ın yanı sıra bir grup yönetici katıldı.

İftara Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Raşad Aslanov ile Pakistan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Ayaz Muhammed Han da iştirak etti.

İftardan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Altay, "Bu iftarın amacı burada yaşayan bütün Müslümanları temsil eden yöneticileri bizim resmi konutumuzda, çatımız altında bir araya getirmekti." dedi.

Müslüman toplumunun temsilcileriyle yapılan görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayan Altay, "Karşılıklı olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma mesajları verdik. Çünkü birtakım suni ayrışmaların olabildiğini hepimiz biliyoruz, sadece Arjantin örneğinde değil başka yerlerde de var. Biz, 'Birlikten kuvvet doğar' ilkesiyle hareket ettik ve çok güzel bir iftar oldu." diye konuştu.

Altay, bu tür faaliyetlerin gelecek dönemde de devam edeceğini belirterek "İstediğimiz şey; tüm dünyadaki Müslümanlar gibi Arjantin'deki Müslümanların da çok daha iyi şekilde yaşamaları. Dolayısıyla bu iftardan beklediğimiz de bu birliği, beraberliği güçlendirme yönünde adım atmaktı. Bu doğrultuda da başarılı olduğumuzu zannediyorum." dedi.

Kaynak: AA