BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi
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BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

Arjantin'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüze eğitimi askıya almasını protesto etti.

Arjantin'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüze eğitimi askıya almasını protesto etti.

Muhalefet yanlılarının çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanan yüzlerce kişi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine ve Kovid-19 salgınının ülkede yükselişe geçmesinin ardından alınan önlemlere karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde "Yüz yüze eğitime evet", "Okulları açın" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Buenos Aires'in çeşitli noktalarının yanı sıra devlet başkanlığı konutu Olivos Köşkü önünde de gösteriler yapıldı. Gösteriler geç saatlere kadar devam etti.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, son günlerde Kovid-19 vakalarının ülkede en yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle 15 Nisan'da salgına karşı bir dizi yeni önlem alındığını açıklamıştı.

Önlemler arasında, 17 Şubat'ta Kovid-19 önlemleri altında başlayan yüz yüze eğitimin askıya alınması, 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve alışveriş merkezlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar yer alıyor.

Fernandez, yeni önlemlerin ülkenin en kalabalık ve Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı başkent Buenos Aires ile Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi (AMBA) için geçerli olduğunu duyurmuştu.

BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitimin askıya alınması protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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