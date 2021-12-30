Arjantin'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü

Arjantin'in Patagonia bölgesinde 21 gündür devam eden orman yangınları ile mücadelede görevli bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin'in Patagonia bölgesindeki Neuquen eyaletinde orman yangınları ile mücadele 21 gündür devam ediyor. Söndürme çalışmalarında görev yapan bir helikopter düştü. Kazada helikopter pilotu ve bir makinist hayatını kaybetti. Arjantin Ulaştırma Güvenliği Kurulu (Junto de Seguridad en el Transporte) kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldığını, olaya olumsuz hava koşulları, teknik arıza ya da insan hatasının yol açmış olabileceğini belirtti.

Orman yangınlarında 4 bin hektardan fazla alan küle döndü

Ülkenin güneyindeki Chubut, Rio Negro, Formosa ve Neuquen eyaletlerinde haftalardır devam eden orman yangınlarında yerel yetkililere göre alevler 4 bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi. Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, yangınlara mücadele eden ekiplere destek olmak amacıyla Buenos Aires ve Santiago del Estero şehirlerinden bölgeye 30 itfaiyecinin daha gönderildiğini açıkladı. Bölgede son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar, kuru hava ve rüzgarın, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı ifade edildi. - BUENOS AIRES