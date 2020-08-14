Arjantin'de yakalanan suç örgütü liderinin FETÖ ile iş birliği
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Arjantin'de yakalanan suç örgütü liderinin FETÖ ile iş birliği

İŞ insanı Gökhan Kalıpçı ve AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş cinayeti gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen ve İzmir'de 25 farklı suçtan aranırken Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un siyasi sığınma hakkı için FETÖ ile iş birliği...

Arjantin'de yakalanan suç örgütü liderinin FETÖ ile iş birliği
14.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:26

İŞ insanı Gökhan Kalıpçı ve AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş cinayeti gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen ve İzmir'de 25 farklı suçtan aranırken Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un siyasi sığınma hakkı için FETÖ ile iş birliği yaptığı belirlendi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden FETÖ ile bağlantılı yayın organlarına röportaj veren Kurtuluş'un Türk emniyeti ve adli makamlara iftiralarda bulunduğu görüldü.

İş insanı Gökhan Kalıpçı'nın tabancayla başından vurulması, AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un ev hapsindeyken polis kıyafetli bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinin de aralarında bulunduğu birçok olaya karıştığı ileri sürülen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, 2018 yılında Gürcistan'da tutuklandı. Ancak, Türkiye'ye iade işlemleri sürerken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtuluş, sahte pasaportla Arjantin'e kaçtı. Çete liderini takibe alan Interpol, haziran ayında Kurtuluş'u lüks bir otelde sahte kimlikle kendisi gibi diğer başka bir suç örgütünün lideri olan Lider Camgöz ile birlikte yakaladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Serkan Kurtuluş ve liderliğini yaptığı çetenin üyesi olduğu ileri sürülen 68 kişi hakkında iddianame hazırladı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen organize suç örgütü iddianamesinde, Kurtuluş ve diğer sanıklar hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç¸ örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlar yöneltildi.FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ

Arjantin'de tutuklu bulunan Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi ile ilgili işlemler sürerken, suç örgütü liderinin 'siyasi sığınma hakkı' için FETÖ ile işbirliği yaptığı tespit edildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden FETÖ ile bağlantılı yayın organlarına röportaj veren Kurtuluş'un kendisini siyasi suçlu gibi gösterip, Türk emniyeti ve adli makamlarına iftiralar attığı belirlendi.


Kaynak: DHA

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