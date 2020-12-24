Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti
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Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti

24.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:37
Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının tek zanlısı beraat etti

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde 1994 yılında düzenlenen Amia saldırısının tek zanlısı olarak yargılanan Carlos Telleldin beraat etti.

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde 1994 yılında düzenlenen Amia saldırısının tek zanlısı olarak yargılanan Carlos Telleldin beraat etti.

Arjantin Federal Mahkemesi, sanık Telleldin'in, 1994'te Buenos Aires şehrindeki Yahudi Kültür Merkezi'ne bombalı araçla düzenlenen ve 85 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantısının bulunmadığına hükmetti.

Eski bir galerici olan Telleldin, saldırıda kullanılan bomba yüklü kamyonu sattığı gerekçesiyle teröristlere yardım ve yataklıkla suçlanmıştı.

Sattığı kamyonun saldırıda kullanılacağından haberi olmadığını belirterek kendini savunan Telleldin, "Normalde her kamyon gibi satılmak için ilana konulmuş bir kamyonu, ücretini ödeyen birine satmanın suç olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

1994-2003 yıllarında tutuklu yargılanan sanık hakkında 20 yıl hapis cezası isteniyordu.

Savcılık, Arjantin tarihinin en kanlı terör olayının failleri olarak İran ajanlarını suçlarken, aralarında dönemin İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin olduğu İran vatandaşları hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasını istemişti.

Aralarında Telleldin ve polis memurlarının da bulunduğu bazı Arjantin vatandaşları İranlıların "yerel bağlantısı" olmakla suçlanmıştı.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Menem de bazı şüphelileri korumak için davaya müdahale etmekle suçlanmış ancak Şubat 2019'da aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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