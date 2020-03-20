Arjantin'de ülke genelinde 'karantina' ilan edildi Arjantin'de korona virüs endişesi nedeniyle ülke genelinde zorunlu karantina kararı alındığı açıklandı.

Arjantin'de korona virüs endişesi nedeniyle ülke genelinde zorunlu karantina kararı alındığı açıklandı.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüs salgınına yönelik önlemler arttırılmaya devam ediyor. Arjantin'de salgına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde zorunlu karantina kararı alındı. Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde zorunlu karantina kararı alındığı duyuruldu. Karantinanın 31 Mart'a kadar süreceğini belirten Fernandez, vatandaşların yalnızca market alışverişi ve eczane için dışarı çıkabileceklerini ifade etti.

Öte yandan Arjantin hükümeti geçtiğimiz günlerde, ülkenin sınır kapılarını kapatmış, okulları tatil etmiş ve ülke dışına yapılacak tüm uçuşları iptal etmişti.

Ülkede bugüne kadar 128 vaka kaydedilirken, 3 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetmişti. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA