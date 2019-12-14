Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü Koşusu düzenlendi

14.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:20

BUENOS Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) adına düzenlenen koşuyu, Camilo Bautista'nın sahibi olduğu ve Cabrera Anibal Jose'nin jokeyliğini yaptığı "Valen" isimli at kazandı.

Uluslararası Carlos Pellegrini Büyük Ödülü kapsamında başkent Buenos Aires'teki San Isidro Hipodromu'nda TJK adına 3 yaşındaki atların yarıştığı koşu düzenlendi.

Valen isimli atın birinci olduğu yarışın ardından atın sahibi Bautista, TJK'nın gönderdiği ödülü Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın elinden aldı.

Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleştirilen yarışta Valen'in ardından Fernandes Goncalves Francisco'nun jokeyliğini yaptığı "Camp Holland" ikinci, Domingos Altair'in jokeyliğini yaptığı "Empenoso" isimli at da üçüncü oldu.

Kaynak: AA