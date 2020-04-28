Arjantin'de ticari uçuşlar eylüle kadar durduruldu BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt içi ve dışı ticari uçuşlar, 1 Eylül'e kadar durduruldu.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt içi ve dışı ticari uçuşlar, 1 Eylül'e kadar durduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, "Ulusal Sivil Havacılık İdaresi (ANAC) kararı gereğince yurt içi ve dışına hizmet veren ve yolcu taşımacılığı yapan hava yolu şirketleri, 1 Eylül'den itibaren normal operasyonlarını planlayabilecek veya olağan dışı operasyonlar için izin isteyebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kararnamede, hava yolu şirketlerinin 1 Eylül sonrası için bilet satabileceği de vurgulandı.

Uzmanlar ve hava yolu şirketleri yetkilileri, havacılık sektörünün alınan bu karardan olumsuz etkileneceğini belirtiyor.

Arjantin'de Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, sınırların kapatılması ve karantina uygulaması kararı alınmasının ardından yalnızca hükümetin müsaade ettiği yurt dışından vatandaşların tahliye edilmesi ve sağlık hizmetleri için uçuşlar yapılıyordu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 197 kişinin hayatına mal olan ve 4 bin 3 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen karantina, 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA